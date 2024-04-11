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القوات الخاصة الروسية تقتل مشتبهين بالتخطيط لأعمال إرهابية في جنوب البلاد

ضباط شرطة يسيرون بالقرب من محكمة منطقة باسماني في موسكو، روسيا ، الأحد 24 مارس 2024
ضباط شرطة يسيرون بالقرب من محكمة منطقة باسماني في موسكو، روسيا ، الأحد 24 مارس 2024 Copyright Darko Vojinovic/Copyright 2024
بقلم:  يورونيوز
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القوات الخاصة الروسية تقتل مشتبهين بالتخطيط لأعمال إرهابية في جنوب البلاد

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قالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إن القوات الخاصة الروسية قتلت شخصين يشتبه في تخطيطهما لشن هجمات إرهابية في تبادل لإطلاق النار في جنوب البلاد يوم الخميس.

وأوضحت اللجنة أن المشتبه بهم تم محاصرتهم في ضواحي مقاطعة نالتشك. عاصمة جمهورية قباردينو-بلقاريا، بعد أن فتحوا النار على القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي.

وقال الجهاز في بيان له، إن "أمن الدولة أحبط محاولة إرهابية وقتل متهمين اثنين كانا يعدان لتنفيذ عمليات في نالتشك".

ولم تكشف اللجنة المزيد من التفاصيل عن الهجمات التي كان يعتقد أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتنفيذها، لكن تبادل إطلاق النار جاء وسط مخاوف أمنية متزايدة بعد الهجوم الذي نفذه مسلحون في 22 مارس/آذار على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو وأدى إلى مقتل 145 شخصًا.

وكان تنظيم داعش-خراسان إحدى الجماعات التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن هجوم موسكو، بينما تقع قباردينو-بلقاريا في منطقة شمال القوقاز حيث يزدهر التطرف الإسلامي منذ عقود.

إلا ان موسكو أصرت على توجيه أصابع الاتهام نحو أوكرانيا التي تخوض معها حربا منذ أكثر من عامين.

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