من هم المتهمون الذين نفذوا هجوم موسكو الدامي؟

بقلم: يورونيوز

أعلن تنظيم داعش، مسؤوليته عن هجوم الحفل الموسيقي في موسكو، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 157 روسيا. ووفقا لجيم هاينتز، مراسل وكالة أسوشيتد برس في روسيا فغن داعش جندت أعدادا كبيرة من العناصر في طاجيكستان.

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اتهمت محكمة منطقة باسماني في موسكو رسميًا، الإثنين أربعة أشخاص وجميعهم من أصول طاجيكستانية وهم: داليردجون ميرزوييف، 32 عامًا؛ سعيدكرامي راشاباليزودا 30؛ شمس الدين فريدوني، 25 عاماً؛ ومحمدسوبير فايزوف، 19 عاماً.

ويوضح هاينتز أن طاجيكستان التي تعتبر من أفقر الجمهوريات السوفيتية السابقة، تعاني من توترات دينية تعود للحرب الأهلية في التسعينيات.

وأفاد هاينتز أن معظم الهجمات الإرهابية التي ضربت روسيا خلال ربع القرن الماضي، نُسبت إلى متشددين إسلاميين من جمهورية الشيشان الانفصالية أو أعلنوا مسؤوليتهم عنها، لكن ذلك تغير بعد أن بدأت القوات الروسية قتال تنظيم داعش في سوريا.

وأضاف المراسل قوله: " في عام 2015 عندما بدأت القوات الروسية القتال ضد تنظيم داعش في سوريا، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجمات إرهابية في روسيا، بما في ذلك تفجير طائرة روسية عام 2015 والهجوم على مترو أنفاق سانت بطرسبرغ."

يعمل ما يصل إلى 1.5 مليون طاجيكي في روسيا ويحمل العديد منهم الجنسية الروسية.