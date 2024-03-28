وزارة الخارجية الروسية تصر على تحميل أوكرانيا مسؤولية هجوم موسكو الدامي

بقلم: يورونيوز

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن روسيا ممتنة للدعم الذي تلقته بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، وألقت مسؤولية الهجوم على أوكرانيا.

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وأوضحت زاخاروفا: "إنهم ينكرون تورط أوكرانيا، بالرغم من تحول نظام كييف إلى نظام إرهابي لسنوات عديدة، وفي نفس الوقت يتهمون تنظيم داعش."

وأفاد مسؤولون روس الأربعاء أن عدد القتلى في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو الأسبوع الماضي قد ارتفع إلى 140 شخصا، بعد وفاة ضحية أخرى في المستشفى.

وأعلنت إحدى الجماعات التابعة لتنظيم داعش مسؤوليتها عن هجوم موسكو، كما أكدت المخابرات الأمريكية أن لديها معلومات تؤكد مسؤولية داعش.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا لديها أيضًا معلومات استخباراتية، تشير إلى أن "كيانًا تابعًا لتنظيم داعش" مسؤول عن الهجوم.

ووجهت محكمة منطقة باسماني في موسكو الاتهامات رسميًا إلى أربعة أشخاص يوم الإثنين، وجميعهم من أصول طاجيكستانية وهم: داليردجون ميرزوييف، 32 عامًا؛ سعيدكرامي راشاباليزودا 30؛ شمس الدين فريدوني، 25 عاماً؛ ومحمدسوبير فايزوف، 19 عاماً.