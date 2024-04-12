خفر السواحل الإيطالي ينقذ العشرات من المهاجرين وينتشل 9 جثث من بينها جثة طفلة رضيعة

بقلم: يورونيوز

أنقذ خفر السواحل الإيطالي 59 شخصًا في عمليتين منفصلتين يوم الأربعاء وانتشل تسع جثث، من بينها جثة فتاة صغيرة، من مياه البحر الأبيض المتوسط.

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وكان البحر هائجًا عندما أنقذ خفر السواحل الإيطالي في العملية الأولى 22 شخصًا، وانتشل تسع جثث. وانقلب في قارب المهاجرين وهو ملك لمهربين، بسبب عاصفة على بعد 50 كيلومترًا، جنوب جزيرة لامبيدوسا.

وبعد عدة ساعات، تم إنقاذ 37 شخصًا، كانوا على متن قارب خشبي صغير يبعد عدة كيلومترات جنوب غرب لامبيدوسا، وتم نقلهم إلى الجزيرة.

وبحسب الناجين الذين تم إنقاذهم في العملية الأولى، فأن قاربهم غادر من صفاقس بتونس ليل الأحد وكان على متنه 46 شخصًا من غينيا وبوركينا فاسو ومالي وساحل العاج.

وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن القارب انقلب صباح الأربعاء عندما وصل ارتفاع الأمواج إلى خمسة أمتار وأدى تعطل المحرك إلى اضطراب المهاجرين الذين ظلوا في عرض البحر.

وقالت المفوضية إن من بين الضحايا طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، إلى جانب ثمانية رجال. وتم علاج ستة من الناجين من انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم والجفاف. ولا يزال اثنان في المستشفى. وواصل خفر السواحل مراقبة المنطقة في مالطا بعد عملية الإنقاذ.

ويرتفع عدد محاولات العبور بشكل عام مع اقتراب فصل الصيف، مما يثير مخاوف بشأن المزيد من غرق القوارب، خاصة وأن قواعد الموانئ الإيطالية تقيد عمليات قوارب الإنقاذ الخيرية.

أصدرت الحكومة الإيطالية التي يقودها اليمين المتطرف مؤخرًا تعليمات للقوارب الخيرية، بالذهاب إلى الموانئ الشمالية بعد كل عملية إنقاذ، مما أدى إلى تقليص عملياتها، واحتجزت القوارب التي تقول إنها تنتهك قواعدها.

وقدرت المنظمة الدولية للهجرة عدد المهاجرين المفقودين على طول طريق البحر الأبيض المتوسط، من شمال إفريقيا إلى إيطاليا بـ 385 حتى الآن هذا العام، و23109 منذ أن أطلقت مشروع المهاجرين المفقودين في عام 2014.