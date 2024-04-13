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عاجل. مقتل 6 أشخاص جراء عملية طعن عشوائي استهدفت تسعة أشخاص في مدينة سيدني الأسترالية

إخراج الناس من مركز ويستفيلد للتسوق حيث تعرض عدة أشخاص للطعن في سيدني - أستراليا. 2024/04/13
إخراج الناس من مركز ويستفيلد للتسوق حيث تعرض عدة أشخاص للطعن في سيدني - أستراليا. 2024/04/13 Copyright Rick Rycroft/AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت الشرطة الأسترالية إن رجلًا طعن ستة أشخاص حتى الموت، في مركز تسوق مزدحم في سيدني يوم السبت قبل أن يُقتل بالرصاص. كما أصيب في الهجوم عدة أشخاص، من بينهم طفل صغير.

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قال مساعد مفوض شرطة نيو ساوث ويلز أنتوني كوك للصحفيين، إن المشتبه به طعن تسعة أشخاص في مركز ويستفيلد للتسوق في بوندي جانكشن، في الضواحي الشرقية للمدينة، قبل أن يطلق عليه مفتش شرطة النار بعد أن استدار ورفع سكينًا. توفي ستة من الضحايا والمشتبه به. ولم يكن لدى الشرطة تفاصيل محددة عن حالة المصابين. 

ويعتقد كوك أن المشتبه به تصرف بمفرده، وقال إن المسؤولين لا يعرفون من هو الجاني، مضيفا قوله إن تحقيقا مطولا ودقيقا قد بدأ للتو، وأوضح أنه لا يوجد دليل من مكان الحادث يشير إلى أي دافع أو أي أيديولوجيا.

وقال كوك إن مفتشة الشرطة كانت بمفردها عندما واجهت المشتبه به واشتبكت معه، بعد وصولها إلى مكان الحادث بوقت قصير، مما أدى إلى إنقاذ حياة مجموعة من الأشخاص على حد تعبيره.

وأظهر مقطع فيديو العديد من سيارات الإسعاف وسيارات الشرطة حول مركز التسوق، وتدفق الناس إلى الخارج، فيما كان المسعفون يعالجون المصابين في مكان الحادث.

المصادر الإضافية • أ ب

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