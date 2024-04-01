العثور على 74 مهاجراً على متن قارب خشبي بالبحر الأبيض المتوسط

بقلم: يورونيوز

نُقل عشرات المهاجرين الذين عُثرعليهم على متن قارب خشبي بالبحر الأبيض المتوسط، ​​بين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا، إلى جزيرة كريت اليونانية، حسبما أعلن خفر السواحل اليوناني، الاثنين.

اعلان

وقال خفر السواحل إنه عُثر على القارب الذي كان على متنه 74 شخصاً على بعد 25 ميلاً بحرياً (46 كيلومتراً، 29 ميلاً) جنوب جزيرة غافدوس اليونانية الصغيرة مساء الأحد، مُضيفاً أن زورق دورية نقل 73 رجلاً وامرأة إلى جزيرة كريت .

ولم يتضح على الفور أين ومتى انطلق القارب أو الدول التي ينتمي إليها الركاب.

وتعد اليونان نقطة دخول رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للأشخاص الفارين من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وشهدت غافدوس، التي تقع على بعد 27 ميلاً بحرياً جنوب جزيرة كريت، والساحل الجنوبي لجزيرة كريت، زيادة في أعداد المهاجرين الوافدين في الأشهر الأخيرة.

وفي حالات عدة، قال خفر السواحل إنهم عبروا البحر الأبيض المتوسط ​​من ميناء طبرق بشرق ليبيا، بعد أن دفعوا لعصابات التهريب ما يصل إلى 5000 دولار لكل منهم.

وشكل التدفق ضغوطاً على السلطات في غافدوس، وهي وجهة سياحية صيفية تبلغ مساحتها حوالي 29 كيلومتراً مربعاً (11 ميلاً مربعاً) في منطقة لا يسكنها سوى بضع عشرات من السكان في غير موسمها.