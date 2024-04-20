استهداف مقر للحشد الشعبي في بابل وواشنطن تنفي شن هجمات جوية على العراق

بقلم: يورونيوز

أشار الحشد الشعبي في بيان إلى أن "الانفجار تسبب في وقوع خسائر مادية وإصابات، وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الأولي"

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أعلنت قوات الحشد الشعبي، استهداف مقر قيادة تابع للحركة العراقية في معسكر "كالسو" في محافظة بابل، والتي تبعد 50 كيلومترا‭‭ ‬‬تقريبا جنوبي بغداد في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين.

وأشار الحشد الشعبي في بيان إلى أن "الانفجار تسبب في وقوع خسائر مادية وإصابات، وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الأولي".

وقال مصدر أمني عراقي، أن الانفجار نجم عن غارة جوية.

ونفت الولايات المتحدة أن يكون لها أي علاقة بالضربة، وقالت القيادة المركزية في تغريدة نشرتها عبر منصة "إكس": "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم. تلك التقارير غير صحيحة. ولم تقم الولايات المتحدة بشن غارات جوية في العراق اليوم".

وفي بيان لها، استنكرت حركة حماس ما وصفته "بالعدوان الغاشم على مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية بمحافظة بابل".

وقالت إنها "تحمل إدارة بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة، عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية في غزة".

ومنذ أشهر، تشارك فصائل داخل قوات الحشد الشعبي في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على القوات الأمريكية في العراق في خضم الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة لكنها أوقفت الهجمات منذ أوائل فبراير /شباط.