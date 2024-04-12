العالم يترقب ضربة إيران وقائد الجيش الإسرائيلي: مستعدون لكل السيناريوهات

بقلم: يورونيوز

قال الجيش الإسرائيلي اليوم إنه "مستعد" لأي سيناريو محتمل لضربة انتقامية إيرانية ضد أهداف إسرائيلية، قائلًا أن خطط مهاجمة إيران، في حال نفذت الأخيرة ضربتها، قد تمت الموافقة عليها من قبل الجيش والمخابرات، حسب وسائل إعلام عبرية.

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات "الموساد" اتفقا على مخطط للهجوم على إيران في حال تعرضت إسرائيل لضربة من الأراضي الإيرانية.

وتقول الصحيفة في الخبر الذي نشرته صباح الجمعة، إنه وفقًا للتقارير، فإن "إيران تخطط لشن هجوم على إسرائيل خلال الـ24-48 ساعة القادمة".

إضافة إلى ذلك، رفعت تل أبيب من مستوى التنسيق بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.

وفي هذا السياق قال موقع تايمز أوف إسرائيل إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أنهى مساء الجمعة، تقييمًا "شاملًا" لـ"جاهزية الجيش الإسرائيلي لجميع السيناريوهات"، قبل أن يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الجنرال مايكل إريك كوريلا، حسب ما أعلنه الجيش.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، قد قال إن وزير الخارجية بلينكن تحدث مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأربعاء و"أكد دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وأوضح أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها".

وتأتي هذه التطورات وسط حالة تأهب قصوى لدى إسرائيل، تحسّبًا لاحتمال هجوم إيراني عليها بعد اغتيال قياديين في الحرس الثوري الإيراني قبل حوالي أسبوعين في غارة جوية نُسبت لإسرائيل على السفارة الإيرانية في دمشق.

وقال هاليفي في تصريحات نشرها الجيش الإسرائيلي في أعقاب تقديم التقييم: "الجيش الإسرائيلي مستعد جيدًا في الهجوم والدفاع ضد أي تهديد. نحن في حالة حرب وحالة تأهب قصوى منذ حوالي ستة أشهر. ويواصل الجيش الإسرائيلي مراقبة ما يحدث في إيران وفي مختلف الساحات عن كثب، في حين يستعد باستمرار للتعامل مع التهديدات القائمة والمحتملة بالتنسيق مع القوات المسلحة الأمريكية".

وأضاف هاليفي: "قواتنا مستعدة وجاهزة في أي وقت وفي مواجهة أي سيناريو".

وقال الجيش الإسرائيلي إن كبار قادة الجيش الإسرائيلي الذين حضروا الاجتماع التقييمي عرضوا استعداداتهم "للهجوم والدفاع، مع الإشارة إلى السيناريوهات المحتملة وتعديل الرد العملياتي".