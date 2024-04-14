فيديو: فياضات عارمة في روسيا وكازاخستان وإجلاء الآلاف من الأشخاص

بقلم: يورونيوز

قالت السلطات الروسية، الأحد، إن الفيضانات في منطقة أورينبورغ الروسية بالقرب من الحدود مع كازاخستان بدأت بالاستقرار، حيث انخفض منسوب المياه نهر الأورال لأول مرة منذ بدء الفيضان الأسبوع الماضي.

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وكانت السلطات الروسية قد أجلت أكثر من 16400 شخصا من المناطق التي غمرتها الفيضانات. وأفادت وكالة أنباء تاس الرسمية أن نحو 13500 منزل في 62 بلدة لا تزال مغمورة بالمياه في المنطقة.

ويظهر الفيديو مناطق مغمورة بالمياه بشكل كامل في منطقة أورينبورغ وسكان محليين يزورون ممتلكاتهم التي غمرتها المياه بالقوارب، في محاولة لتقييم الأضرار.

وضرب الفيضان المنطقة الواقعة على بعد نحو 1200 كيلومترا من جنوب شرق موسكو على الحدود مع كازاخستان، بعد انهيار سد على نهر الأورال الأسبوع الماضي في مدينةأورسك إثر ضغط المياه الكبير.

وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إن أكثر من 3500 منزل لا يزال مغمورا بالمياه، وتم نقل أكثر من 7000 شخص إلى مراكز إيواء مؤقتة في أنحاء متفرقة في كزاخستان.