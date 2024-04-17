شاهد: فيضانات كارثية هائلة تجبر آلاف السكان على إخلاء بيوتهم في كورغان الروسية

بقلم: يورونيوز

لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في المناطق المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق روسيا.

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وتمكنت فرق الانقاذ من إجلاء العشرات من الأشخاص في منطقة كورغان المتأثرة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من المواطنين المحاصرين في المناطق النائية، وتعمل الجهات المعنية بجهد متواصل لمساعدة العالقين.

وحث حاكم منطقة كورغان السكان على إخلاء المنطقة بعد أن تجاوز منسوب المياه في نهر توبول المستويات الحرجة.

وقال فاديم شومكوف، إن أولئك الذين بقوا سيتعين عليهم الانتظار على أسطح منازلهم حتى يقوم رجال الإنقاذ بتوصيل الطعام أو إجلائهم، الأمر الذي من شأنه أن يصرف انتباه أطقم الطوارئ عن الآخرين الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.

وأكد فاديم شومكوف، أن الأشخاص الذين لا يزالون عالقين سيتعين عليهم الانتظار على أسطح منازلهم لحين وصول فرق الإنقاذ لتوصيل الطعام أو إجلائهم، الأمر الذي قد يسمح للفرق الطبية بالاهتمام بمن هم بأمس الحاجة إلى المساعدة.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن الفيضانات غمرت أكثر من 600 مبنى سكني و 2300 منزل حديقة و 9 طرق في المنطقة.

ولفتت فرق الإنقاذ إلى أنه تم إجلاء أكثر من 13 ألف شخص حتى الآن، محذرين من أن منسوب المياه سيستمر في الارتفاع لمدة يومين آخرين.