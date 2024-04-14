شاهد: المئات يحتجون ضد إلغاء المؤتمر الفلسطيني في برلين

بقلم: يورونيوز

تظاهر مئات الألمانيين السبت، احتجاجا على ألغاء السلطات الألمانية "مؤتمر فلسطين" الذي كان من المفترض أن ينعقد في برلين ابتداءً من الجمعة 12 أبريل/نيسان.

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وفرقت الشرطة الحدث يوم الجمعة بعد حوالي ساعتين من بدايته. طُلب من ما يصل إلى 250 مشاركًا في المؤتمر مغادرة موقع الحدث في وقت مبكر من المساء.

وقامت الشرطة الألمانية بتفريق التجمع بعد ساعتين من بدايته مطالبة حوالى 250 مشاركا في المؤتمر مغادرة المكان.

وعزت الشرطة تفريق الحشد بعد أن تحدث رجل في المؤتمر المنعقد منعته الشرطة من ممارسة النشاط السياسي في ألمانيا بسبب معاداته للسامية.

ويقول مارتن ماتز، المتحدث باسم السياسة الداخلية لحزب برلين الاشتراكي الديمقراطي: "كانت هذه بالضبط النقطة الشائكة التي أدت إلى إلغاء المؤتمر وحظره فعليًا."

وقالت المحامية نادية سمور، السبت، نيابة عن المنظمين، إن الشرطة اتخذت قرارات غير مناسبة على الإطلاق، إذ كان من الممكن اتخاذ تدابير أقل حدية.

ومنع الدكتور غسان أبو ستة، وهو جراح بريطاني من أصول فلسطينية قد تطوع في غزة من دخوله إلى ألمانيا عند نقطة تفتيش الجوازات حيث احتجز لعدة ساعات قبل عودته إلى المملكة المتحدة.