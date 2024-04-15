EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

في بث مباشر.. رجل يطعن أسقفا خلال قداس في كنسية في سيدني

عناصر الشرطة في موقع الطعن في كنيسة في سيدني، أستراليا
عناصر الشرطة في موقع الطعن في كنيسة في سيدني، أستراليا Copyright Mark Baker/Copyright 2023. The AP. All rights reserves
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

ذعر المصلون خلال قداس كان يبث مباشرة على الانترنت في كنيسة في ضواحي سيدني، عندما طعن رجل الأسقف عدة مرات في الجزء العلوي من جسده مساء الأحد.

اعلان

وأصيب 3 أشخاص آخرين بالطعن عندما هرعوا إلى مساعدة الأسقف عند المذبح أثناء القداس في كنيسة الراعي الصالح في ضاحية واكيلي ووصفت الشرطة بعد اعتقال المتهم إصابة الأسقف بالمستقرة. 

كما أكدت الكنيسة في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي استقرار حالة الأسقف الصحية في المستشفى الذي يعالج به.

وسارع مئات الغاضبين إلى الكنيسة الآشورية الأرثوذكسية واشتبك بعضهم مع شرطة مكافحة الشغب، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركباتهم. وناشدت الكنيسة والشرطة السكان بتجنب المنطقة.

وتبث كنيسة الراعي الصالح في ضاحية واكيلي قداسها عبر الإنترنت، منذ فترة وباء كورونا عام 2020.

ولم تعلن الشرطة الأسترالية بعد، دوافع الهجوم أو أسباب الهجوم على الأسقف.

ويعتبر هذا ثاني حادث طعن في سيدني خلال 3 أيام، حيث قتل 6 أشخاص طعنا في مركز تجاري في منطقة بوندي بسيدني.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد عيان عملية الطعن في مركز سيدني التجاري يروي الحادثة مثلما عاشها (فيديو)

شاهد: حصان هارب يتجول في محطة للقطارات في ضواحي سيدني

استراليا تقترب من امتلاك أسطول غواصات نووية بعد صفقة بقيمة 3 مليارات مع بريطانيا

جريمة طعن سيدني كنيسة أستراليا