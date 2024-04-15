في بث مباشر.. رجل يطعن أسقفا خلال قداس في كنسية في سيدني

بقلم: يورونيوز

ذعر المصلون خلال قداس كان يبث مباشرة على الانترنت في كنيسة في ضواحي سيدني، عندما طعن رجل الأسقف عدة مرات في الجزء العلوي من جسده مساء الأحد.

اعلان

وأصيب 3 أشخاص آخرين بالطعن عندما هرعوا إلى مساعدة الأسقف عند المذبح أثناء القداس في كنيسة الراعي الصالح في ضاحية واكيلي ووصفت الشرطة بعد اعتقال المتهم إصابة الأسقف بالمستقرة.

كما أكدت الكنيسة في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي استقرار حالة الأسقف الصحية في المستشفى الذي يعالج به.

وسارع مئات الغاضبين إلى الكنيسة الآشورية الأرثوذكسية واشتبك بعضهم مع شرطة مكافحة الشغب، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمركباتهم. وناشدت الكنيسة والشرطة السكان بتجنب المنطقة.

وتبث كنيسة الراعي الصالح في ضاحية واكيلي قداسها عبر الإنترنت، منذ فترة وباء كورونا عام 2020.

ولم تعلن الشرطة الأسترالية بعد، دوافع الهجوم أو أسباب الهجوم على الأسقف.

ويعتبر هذا ثاني حادث طعن في سيدني خلال 3 أيام، حيث قتل 6 أشخاص طعنا في مركز تجاري في منطقة بوندي بسيدني.