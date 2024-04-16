باراك: وزراء يدفعون نتنياهو لتصعيد الصراع لتعجيل ظهور المسيح المخلص

بقلم: يورونيوز

اعتبر رئيس الوزراء السابق الإسرائيلي إيهود باراك، أن نتنياهو أصبح عبداً لوزرائه العنصريين الذين يريدون تصعيد الصراع لتعجيل ظهور المسيح المخلص.

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وأعلن إيهود في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية أن بنيامين نتنياهو، "رئيس الوزراء الحالي، يعيش تحت تأثير وزرائه المسيحيين (اليهود) العنصريين للحفاظ على سلطته ومنع فقدان السيطرة على البلد".

وأضاف باراك أن نتنياهو "أصبح مرتهنًا بقرارات هؤلاء الوزراء الاستعباديين، الذين يفرضون خياراتهم عليه، مع أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو العمل إلى جانب الحلفاء الأمريكيين. ولكن على العكس من ذلك فهؤلاء الوزراء يريدون مزيداً من التصعيد نحو حرب أوسع لتسريع مجيء المسيح المخلص"!

والمشيح أو المِسّيّا بالعبرية، ومعناها المسيح، في الإيمان اليهودي هو إنسان مثالي من نسل الملك داود، يبشر بنهاية العالم ويخلص الشعب اليهودي.