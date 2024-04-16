EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

باراك: وزراء يدفعون نتنياهو لتصعيد الصراع لتعجيل ظهور المسيح المخلص

رئيس الوزراء السابق الإسرائيلي إيهود باراك
رئيس الوزراء السابق الإسرائيلي إيهود باراك Copyright Charles Krupa/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اعتبر رئيس الوزراء السابق الإسرائيلي إيهود باراك، أن نتنياهو أصبح عبداً لوزرائه العنصريين الذين يريدون تصعيد الصراع لتعجيل ظهور المسيح المخلص.

اعلان

وأعلن إيهود في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية أن بنيامين نتنياهو، "رئيس الوزراء الحالي، يعيش تحت تأثير وزرائه المسيحيين (اليهود) العنصريين للحفاظ على سلطته ومنع فقدان السيطرة على البلد".

وأضاف باراك أن نتنياهو "أصبح مرتهنًا بقرارات هؤلاء الوزراء الاستعباديين، الذين يفرضون خياراتهم عليه، مع أن الخيار الأفضل لإسرائيل هو العمل إلى جانب الحلفاء الأمريكيين. ولكن على العكس من ذلك فهؤلاء الوزراء يريدون مزيداً من التصعيد نحو حرب أوسع لتسريع مجيء المسيح المخلص"!

والمشيح أو المِسّيّا بالعبرية، ومعناها المسيح، في الإيمان اليهودي هو إنسان مثالي من نسل الملك داود، يبشر بنهاية العالم ويخلص الشعب اليهودي.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

بوليتيكو: المستشار الألماني شولتس وبخ بوريل لانتقاده إسرائيل بشكل صريح ومتواصل

شاهد: انقلاب قارب في الهند يتسبب بمقتل 9 أشخاص

أحد أبرز المباني التاريخية في كوبنهاغن.. اندلاع حريق كبير بالبورصة القديمة في الدنمارك

إسرائيل المسيحية يمين متطرف بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني