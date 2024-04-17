شاهد: فيل هارب من السيرك يعرقل حركة المرور في ولاية مونتانا الأمريكية

بقلم: يورونيوز

تملك الفزع بأنثى فيل السيرك "فيولا" بسبب صوت عادم عربة أثناء استحمامها، وذلك قبيل بدء عرض في مدينة بوتي من ولاية مونتانا الأمريكية، مما دفعها إلى اختراق سياج، والسير لفترة وجيزة في أكثر شوارع المدينة ازدحاما في وقت الظهيرة، متسببة في عرقلة حركة المرور، قبل أن يتم نقلها مرة أخرى في مقطورة.

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عادت فيولا، أنثى الفيل الآسيوية لدى سيرك جوردان العالمي للمشاركة في عرضين يوم الثلاثاء، بعد الوقت الذي قضته في مدينة بوتي الأمريكية.

كانت فيولا تستحم خلف مركز بوتي سيفيك سنتر بعد ظهر يوم الثلاثاء عندما شعرت بالفزع، فاخترقت سياجاً "متهالكاً" وخرجت إلى شارع هاريسون أفينيو، وهو شارع مكون من أربعة مسارات، فتوقفت حركة المرور ودفع بالناس إلى إخراج هواتفهم المحمولة لالتقاط المشاهد المصورة.

وسارت فيولا في الطريق قبل أن تتجه إلى موقف سيارات متجر وكازينو، والتقطت كاميرات المراقبة الخاصة في المدينة صوراً من عدة زوايا لأنثى الفيل وهي تسير في الشارع أمام المبنى، وتتجول في موقف السيارات وبجانبها مدربها، ثم انتقلت بعد ذلك إلى حديقة سكنية، حيث بدأت تأكل بعض العشب.

وقال مدير المركز المدني بيل ملفين إن أشخاصاً من السيرك قادوا مقطورة وبداخلها فيل آخر، ثم أنزلزا مصطبة صعدت فوقها أنثى الفيل وسارت إلى داخل المقطورة مباشرةً. واستغرقت رحلة التيه لأنثى الفيل حوالي 10 دقائق، منذ هروبها حتى عودتها إلى المقطورة.