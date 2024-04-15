رئيس أساقفة نيويورك يزور الضفة الغربية المحتلة ويترأس قدّاسًا بالقرب من بيت لحم: "الإيمان هو الجواب"

بقلم: يورونيوز

ترأس الكاردينال تيموثي دولان، رئيس أساقفة مدينة نيويورك، قداسًا في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد في ظل تصاعد التوترات ليس فقط في هذه المنطقة، بل أيضًا بين إيران وإسرائيل.

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وتأتي زيارة دولان مع دخول حرب إسرائيل الدامية على قطاع غزة شهرها السابع والتي أدت إلى نشوب أزمة إنسانية لا مثيل لها، حيث أصبح أكثر من مليون شخص يعيشون على شفا المجاعة.

وتعليقًا على هجوم إيران على إسرائيل، فجر السبت، قال الكاردينال "لم نسمع الكثير عنه، لكن كان علينا أن نعيش وتحت وطأة صافرات الإنذار. ما جعل الوضع سيئًا للغاية".

وتابع قائلا "إنه أمر سيئ أن الأرض التي تسمى المقدسة مليئة بالدماء والعنف والتوتر".

وأكد رئيس البعثة البابوية في العالم أن "الإيمان هو الجواب، وأن الاعتراف بأننا جميعًا أبناء الله يعد الحل الضروري الذي نحتاجه جميعًا. ولهذا السبب، فإنني سعيد لوجودي هنا في هذا الصباح".

وترأس الأسقف الكاثوليكي الأمريكي الأحد قداسًا في كنيسة البشارة للاتين في مدينة بيت جالا المحاذية لمدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وزار الكاردينال مؤسسة "الراهبات الفرنسيسكانيات المرسلات لقلب مريم الطاهر" في مخيم عايدة للاجئين بالقرب من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

كما التقى دولان خلال زيارته المنطقة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وخلال اللقاء، أشاد عباس بموقف الكنيسة الكاثوليكية "تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ودورها الدائم في دعم تحقيق السلام والحرية لشعبنا الفلسطيني، ودور البعثة البابوية في فلسطين والتي تخدم المجتمع الفلسطيني كله، وتسهم في تقديم الخدمة الأفضل له"، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشادت إسرائيل الأحد بدفاعاتها الجوية في مواجهة هجوم غير مسبوق شنته إيران، وزعمت أن الأنظمة أحبطت 99% من أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ تم إطلاقها باتجاه أراضيها.