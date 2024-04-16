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شاهد: انقلاب قارب في الهند يتسبب بمقتل 9 أشخاص

النهر الذي غرق فيه القارب
النهر الذي غرق فيه القارب Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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عثرت فرق الإنقاذ، اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مفقودين بعد انقلاب قارب يحمل ما لا يقل عن 15 شخصا في نهر في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 9 منهم، حسبما أفاد مسؤولون.

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وكان العديد من الركاب من الأطفال وتم إنقاذ ستة أشخاص، بحسب مسؤول مدني.

وانقلب القارب في نهر غيلوم في سريناغار، المدينة الرئيسية في المنطقة.

وانقطع الحبل الذي كان يوجه القارب عبر النهر بسبب قوة المياه المتدفقة بسرعة، مما أدى إلى انقلاب المركب.

وهطلت أمطار غزيرة على المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه في النهر.

وحوادث القوارب شائعة في الهند، حيث تعاني العديد من السفن من الاكتظاظ وعدم كفاية معدات السلامة.

وفي العام الماضي، غرق 22 شخصًا عندما انقلب قارب ذو طابقين يحمل أكثر من 30 راكبًا بالقرب من شاطئ في ولاية كيرالا بجنوب الهند.

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