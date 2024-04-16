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لأنهم لم يساعدوه كما ساعدوا إسرائيل.. زيلينسكي غاضب من حلفائه

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي Copyright Mindaugas Kulbis/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، تقسيم المساعدات الأمريكية بين إسرائيل وبلاده بأنه "وصمة عار".

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وأكد زيلينسكي أن قرار تقسيم المساعدات الذي اتخذه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون ليس قراراً أمنياً بل سياسياً بحتاً.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "بي بي إس": "هذا عار على العالم كله وعلى الديمقراطية، لأولئك الذين يتحدثون فقط عن الديمقراطية".

وأضاف أنه إذا قسم الكونغرس هذه المساعدات بين إسرائيل وأوكرانيا فهذا يعني أن هذه قضية انتخابية في الولايات المتحدة.

هذا وانتقد زيلينسكي الثلاثاء، أيضا الحلفاء الأوروبيين، لأنهم لم يساعدوه كما ساعدوا إسرائيل.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" الأوكرانية عن زيلينسكي قوله "إنه حقا دليل على ماهية الحلفاء، ليس على الورق، بل في السماء".

ولوحظ أن جونسون كان يخطط لتقديم مشاريع قوانين منفصلة للتصويت على المساعدات لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا هذا الأسبوع.

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