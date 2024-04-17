EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

كاميرون: إسرائيل تستعد للرد على إيران لكنا نأمل أن ترد بطريقة حكيمة تمنع المزيد من التصعيد

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون Copyright Isabel Infantes/Isabel Infantes
Copyright Isabel Infantes/Isabel Infantes
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال وزير الخارجية البريطاني إنه يريد من مجموعة الدول الصناعية السبع أن "تظهر جبهة موحدة" وأن تفرض عقوبات منسقة على إيران ردا على "نشاطها الخبيث" في المنطقة.

اعلان

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأربعاء، أنه "من الواضح أن إسرائيل تستعد للرد على إيران، لكننا نأمل أن تفعل ذلك بطريقة حكيمة وقوية، وأن تسعى للقيام بذلك بأقل قدر ممكن يمنع المزيد من التصعيد".

ووصل كاميرون إلى إسرائيل يوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار إلى أن هدفه الرئيسي هو إعادة توجيه انتباه العالم إلى وضع المحتجزين في غزة، وحث حماس على الموافقة على اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار.

وأوضح كاميرون للصحفيين أن الأمر الأهم الآن هو تجديد التركيز على حماس ومعالجة قضية الرهائن وتقديم المساعدات ووقف النزاع في غزة.

ومن المقرر أن يسافر كاميرون من الشرق الأوسط لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.

وقال إنه يريد من مجموعة الدول الصناعية السبع أن "تظهر جبهة موحدة" وأن تفرض عقوبات منسقة على إيران ردا على "نشاطها الخبيث" في المنطقة.

وأكد كاميرون أنه يجب أن "تحصل طهران على رسالة واضحة لا لبس فيها من مجموعة السبع وآمل أن يحدث ذلك في نهاية الأسبوع".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

أردوغان يتهم الغرب بازدواجية المعايير: أدانوا هجوم إيران والتزموا الصمت عند استهداف قنصليتها

استطلاع للرأي: 74% من الإسرائيليين يعارضون الهجوم على إيران

كاميرون يزور لبنان ضمن جولة في المنطقة: "أولويتنا وقف إطلاق النار في غزة"

إسرائيل إيران حركة حماس ديفيد كاميرون الصراع الإسرائيلي الفلسطيني