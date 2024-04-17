كاميرون: إسرائيل تستعد للرد على إيران لكنا نأمل أن ترد بطريقة حكيمة تمنع المزيد من التصعيد

بقلم: يورونيوز

قال وزير الخارجية البريطاني إنه يريد من مجموعة الدول الصناعية السبع أن "تظهر جبهة موحدة" وأن تفرض عقوبات منسقة على إيران ردا على "نشاطها الخبيث" في المنطقة.

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أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الأربعاء، أنه "من الواضح أن إسرائيل تستعد للرد على إيران، لكننا نأمل أن تفعل ذلك بطريقة حكيمة وقوية، وأن تسعى للقيام بذلك بأقل قدر ممكن يمنع المزيد من التصعيد".

ووصل كاميرون إلى إسرائيل يوم الأربعاء لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأشار إلى أن هدفه الرئيسي هو إعادة توجيه انتباه العالم إلى وضع المحتجزين في غزة، وحث حماس على الموافقة على اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار.

وأوضح كاميرون للصحفيين أن الأمر الأهم الآن هو تجديد التركيز على حماس ومعالجة قضية الرهائن وتقديم المساعدات ووقف النزاع في غزة.

ومن المقرر أن يسافر كاميرون من الشرق الأوسط لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.

وقال إنه يريد من مجموعة الدول الصناعية السبع أن "تظهر جبهة موحدة" وأن تفرض عقوبات منسقة على إيران ردا على "نشاطها الخبيث" في المنطقة.

وأكد كاميرون أنه يجب أن "تحصل طهران على رسالة واضحة لا لبس فيها من مجموعة السبع وآمل أن يحدث ذلك في نهاية الأسبوع".