استطلاع للرأي: 74% من الإسرائيليين يعارضون الهجوم على إيران

بقلم: يورونيوز

أظهرت دراسة أجراها باحثون في الجامعة العبرية في القدس، أن غالبية الجمهور في إسرائيل يعارضون الهجوم على إيران كرد على هجوم طهران الذي وقع ليلة السبت/الأحد الماضي.

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كشف استطلاع الرأي الذي نُشرت نتائجه يوم الثلاثاء، أن 74% من الإسرائيليين يعارضون تنفيذ تل أبيب هجوما على إيران ردًا على الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية التي تم إطلاقها باتجاه الدولة العبرية.

ووجد 52% أن الرد على الهجوم الإيراني ليس مجدياً لإنهاء الصراع الحالي، بينما اعتبر 48% أنه يجب على إسرائيل الرد حتى لو تسبب ذلك في تمديد الصراع بين الطرفين.

وبالنسبة للهجوم المتوقع على إيران من قبل إسرائيل، أشار ربع المؤيدين إلى أنه يجب أن يكون داخل الأراضي الإيرانية، بينما وافق أكثر من ثلث المستطلعين على ضرورة "هجوم استراتيجي للقضاء على التهديد النووي الإيراني".

وأفاد 46% بأن إسرائيل تعتبر قوية بالمقارنة مع إيران، بينما أشار 27% إلى أن إسرائيل هي الضعيفة في هذه المقارنة. وقد أبلغ 27% الباقين بأن إسرائيل ليست قوية ولا ضعيفة بالمقارنة مع إيران.

وأظهر أكثر من نصف الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع أهمية استجابة إسرائيل لمطالب أمنية تقدمها حلفاؤها، بينما عارض 12% ذلك.

ورأى نحو 60% ، أن المساعدة الأمريكية لصد الهجوم الإيراني تلزم إسرائيل على التنسيق الأمني مع الولايات المتحدة.

43% من الأشخاص أعتقدوا أنه يجب الاعتماد على حلفاء إسرائيل في "تسوية" الحرب على غزة، بينما عارض ربعهم هذا الرأي، وامتنع ثلثهم عن الرد على السؤال.