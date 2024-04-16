"بعضها مخيف للغاية".. مسؤول أمريكي: أي تطور جديد بين إسرائيل وإيران سيطرح احتمالات كثيرة

بقلم: يورونيوز

أكد مسؤول أمريكي أنه "إذا امتنعت إسرائيل عن الرد فسنشهد خفضًا للتصعيد وسيعود الوضع إلى ما كان عليه".

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وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحات نقلتها قناة "CNN": "أي تطور جديد بين إسرائيل وإيران سيطرح احتمالات كثيرة بعضها مخيف للغاية".

وأضاف: "نأمل أن تخطرنا إسرائيل بخططها للرد على إيران لنكون جاهزين لحماية عسكريينا ودبلوماسيينا".

في المقابل، استبعد الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، احتمالية عدم الرد على الهجوم الإيراني الأخير الذي استهدف إسرائيل قبل أيام.

وقال متحدث الجيش دانيال هاغاري، في مؤتمر سنوي لصحيفة "إسرائيل اليوم": "من غير الممكن عدم الرد على مثل هذا الهجوم، سنتحرك في المكان والزمان الذي نختاره، وأي حديث عنه غير ضروري".

وقال: "تم إحباطه (الهجوم الإيراني) بفضل القدرات التي تراكمت في دولة إسرائيل على مر السنين في الصناعات الدفاعية. لقد تم وقفه بفضل معركة دفاع جوي تاريخية سيتعلم منها العالم الكثير".

وأضاف هاغاري: "بالإضافة إلى ذلك، حدث شيء كبير جدا، تحالف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وفرنسا معا بشكل مثالي، في الجو والبر والبحر، واعترضوا معا 99 بالمئة من التهديدات قبل أن تخترق دولة إسرائيل".

وتابع: "بفضل نجاحنا العملياتي يوم السبت، لدينا الآن العديد من الخيارات حول كيفية التصرف، وسنتصرف بالطريقة الصحيحة، وفي الوقت المناسب، وأي حديث حول هذه القضية غير ضروري".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيرة بأول هجوم تشنه من أراضيها على إسرائيل، ردا على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي بسفارة طهران لدى دمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.