وداعًا للصور المملة.. "صور غوغل" تطلق أدوات تحرير ذكية مجانية تضفي لمسة احترافية على صورك

بقلم: يورونيوز

تهدف هذه الميزة إلى جعل تحرير الصور أسهل وأكثر متعة، مما يمنح الجميع القدرة على تحسين صورهم وإبداع تحف فنية رقمية.

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أعلنت "صور غوغل" عن توفير أدوات تعديل الصور المبتكرة باستخدام التكنولوجيا الذكية لجميع مستخدميها ابتداءً من منتصف شهر مايو.

تهدف هذه الميزة إلى جعل تحرير الصور أسهل وأكثر متعة، مما يمنح الجميع القدرة على تحسين صورهم وإبداع تحف فنية رقمية.

وتشمل الميزات الجديدة المتاحة مجانا لكل من مستخدمي أندرويد وآي أو إس:

الممحاة السحرية

وداعا للصور المزعجة! تتيح لك هذه الأداة الرائعة إزالة العناصر غير المرغوب فيها بسهولة، مثل الأشخاص الذين يمرون في الخلفية أو العناصر غير المرغوب فيها، للحصول على صور مثالية.

إزالة الغباش

وداعا للصور الضبابية! تعزز هذه الأداة الذكية وضوح الصور الباهتة، وتعيد رونقها وتظهر التفاصيل الدقيقة المخفية، مما يتيح لك استعادة ذكرياتك الثمينة بدقة عالية.

إضاءة بورتريه

وداعا للإضاءة المتعبة! تساعدك هذه الأداة على إتقان إضاءة صورك الشخصية، مما يضفي عليها لمسة احترافية ويبرز ملامحك بشكل مذهل.

مع هذه الأدوات الجديدة المذهلة، يصبح تحرير الصور على صور Google أسهل من أي وقت مضى.

فمع وصول تقنية الذكاء الاصطناعي إلى أيدي الجميع، حان الوقت لإطلاق العنان لإبداعك وتحويل صورك العادية إلى صور استثنائية.

فاستعد لتجربة تحرير الصور المبتكرة هذه بدءا من 15 مايو، واستمتع بتحسين صورك وإبراز أجمل لحظاتك!

أما إذا كنت من مستخدمي هاتف غوغل بيكسل، فيمكنك الحصول على المزيد من أدوات تحرير الصور المُذهلة.

وستتمكن من الوصول إلى أداة Magic Editor الأكثر قوة. تم إطلاق هذا المحرر المدعوم بالذكاء الاصطناعي في البداية لهواتف Pixel 8 وPixel 8 Pro، وسيتوفر الآن لجميع هواتف Pixel. فهو يتيح لك إجراء تعديلات معقدة ببضع نقرات فقط، بما في ذلك:

إعادة تحديد موضع الكائنات: تحكم بإبداعك! انقل أي عنصر في صورتك إلى موقع آخر ببضع نقرات فقط، سواء كان شخصا أو حيوانا أو جسما غير متحرك.

استبدال السماء: وداعا للسماء الملبدة بالغيوم! حول أي صورة إلى تحفة فنية من خلال استبدال السماء بمشهد خلاب أو غروب شمس مذه