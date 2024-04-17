بحضور حشود ضخمة.. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يفتتح مشروعًا سكنيًا على مشارف العاصمة

بقلم: يورونيوز

افتتح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي وصل برتل كبير من السيارات 10 آلاف وحدة سكنية في هواسونغ على مشارف بيونغ يانغ.

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وقطع كيم خلال حفل ضخم شريط الافتتاح وسط الألعاب النارية وحشود كبيرة من الناس. يضم هذا المشروع 50 ألف شقة ينتهي العمل بها عام 2025.

وغالبًا ما يشكل الجنود والطلاب والمواطنون العاديون القوى العاملة في هذه المشاريع. وتنفذ الدولة الشيوعية كوريا الشمالية بانتظام مشاريع بناء ضخمة لتوسيع وإعادة تطوير بيونغ يانغ.

وعلى خلاف المعتاد في جميع العالم، تخصص كوريا الشمالية الشقق لمواطنيها، ولا يسمح القانون للسكان بشراء وبيع ونقل منازلهم.

لكن في السنوات الأخيرة، تنقل التسريبات غير المؤكدة من داخل كوريا الشمالية، وجود حالات استخدمت فيها الأموال من أجل شراء المنازل.