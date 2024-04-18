الهند وانتخابات المليار: مودي يعزز مكانه بدعمه المطلق للقوميين الهندوس بعيدا عن الانفتاح على الآخرين

بقلم: يورونيوز

يبدأ الهنود يوم غد الجمعة في اختيار برلمان جديد يمثلهم في السنوات الخمس المقبلة في حين يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للولاية الثالثة على التوالي.

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وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي وحلفاؤه. ويواجه الحزب الحاكم منافسة قوية من قبل التحالف الوطني التنموي الشامل الهندي (INDIA)، الذي يضم أكثر من عشرين حزباً معارضاً بما في ذلك حزب المؤتمر، الذي حكم البلاد لعقود قبل حزب بهاراتيا جاناتا الذي وصل إلى سدة الحكم في 2014.

وبات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي شخصية محبوبًا في بلاده، وتحديدًا بين الهندوس، لما قدّمه على الصعيد السياسي والسلطوي ومنح القوة لهذه الطائفة التي كانت مهمشة ذات يوم في البلاد.

ولم يكن لأي كيان تأثير على فلسفته السياسية وطموحاته أكثر من جماعة يمينية شبه عسكرية تأسست منذ ما يقرب من قرن من الزمان والمعروفة باسم راشتريا سوايامسيفاك سانغ (RSS).

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي Rajesh Kumar Singh/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.

فكر مودي السياسي

وقال أمبالال كوشتي (76 عاماً)، الذي يقول إنه جلب مودي لأول مرة إلى الجناح السياسي لحزب راشتريا سوايامسيفاك سانغ في أواخر الستينيات في ولايتهم غوجارات: "لم نتخيل قط أننا سنحصل على السلطة بهذه الطريقة".

كان مودي في سن المراهقة. ومثل غيره من الشباب الذين انضموا إلى الحركة، كان يتعلم كيفية السير في القتال والتأمل وحماية الهندوس والهندوسية كوطن وهوية وقومية.

قبل بضعة عقود من ذلك، وبينما كان المهاتما غاندي يدعو إلى الوحدة بين الهندوس والمسلمين، دعت منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ إلى تحويل الهند -بالقوة، إذا لزم الأمر- إلى أمة هندوسية.

ويقول الخبراء إن نشأة مودي الروحية والسياسية من منظمة RSS هي القوة الدافعة في كل ما فعله كرئيس للوزراء على مدى السنوات العشر الماضية، وهي الفترة التي شهدت تحول الهند إلى قوة عالمية وخامس أكبر اقتصاد في العالم.

وفي الوقت نفسه، شهد حكمه هجمات ضد الأقليات - وخاصة المسلمين - من خطاب الكراهية إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القانون. ويقول النقاد إن الديمقراطية في الهند تتعثر، حيث تواجه الصحافة والمعارضون السياسيون والمحاكم تهديدات متزايدة. وقد عمل مودي على نحو متزايد على طمس الخط الفاصل بين الدين والدولة.

ويقوم مودي، البالغ من العمر 73 عامًا، بحملة للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تبدأ يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يفوز هو وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم. فهو يواجه تحديا من تحالف واسع ولكن منقسم من الأحزاب الإقليمية.

يتفق المؤيدون والمنتقدون على شيء واحد: لقد نجح مودي في البقاء في السلطة من خلال جعل القومية الهندوسية مقبولة - بل ومرغوبة - في أمة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، والتي كانت تفتخر لعقود من الزمن بالتعددية والعلمانية.

وقال نيلانجان موخوبادهياي، الذي كتب سيرة مودي الذاتية: "إنه نتاج أيديولوجي بنسبة 100% لـ RSS. لقد حقق أهدافهم".

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي Saurabh Das/AP

توحيد الهندوس

بين أنفاس عميقة تحت سماء الليل في غرب الهند قبل بضعة أسابيع، قامت مجموعة من الصبية بتلاوة صلاة RSS باللغة السنسكريتية: "جميع الهندوس هم أبناء الهند الأم. لقد أخذنا عهدًا بأن نكون متساوين".

وبحلول سبعينيات القرن الماضي، كان مودي ناشطًا، حيث قام بتجميع الأصوات في الأحياء على الدراجات الهوائية لزيادة دعم RSS.

وقال كوشتي: "في ذلك الوقت، كان الهندوس خائفين من الاجتماع معًا. كنا نحاول توحيدهم."

إن منظمة RSS - التي تشكلت في عام 1925 بهدف معلن هو تعزيز المجتمع الهندوسي - لم تكن من التيار السائد. وقد شابتها صلات باغتيال غاندي واتُهمت بإذكاء الكراهية ضد المسلمين أثناء أعمال الشغب الدورية التي اجتاحت الهند.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي Manish Swarup/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

بالنسبة للجماعة، لا يمكن فصل الحضارة الهندية عن الهندوسية، بينما يقول النقاد إن فلسفتها متجذرة في التفوق الهندوسي.

واليوم، أنتجت منظمة RSS شبكة من الجماعات التابعة لها، بدءًا من اتحادات الطلاب والمزارعين وحتى المنظمات غير الربحية والمنظمات الأهلية المتهمة غالبًا بالعنف. إن قوتهم ــ وشرعيتهم ــ تأتي في نهاية المطاف من حزب بهاراتيا جاناتا، الذي انبثق عن منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ.

توسيع نطاق سياساته

حصل مودي على أول فرصة سياسية كبيرة له في عام 2001، عندما أصبح رئيسًا لوزراء ولاية جوجارات. وبعد بضعة أشهر، اندلعت أعمال شغب مناهضة للمسلمين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1000 شخص.

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كانت هناك شكوك في أن مودي دعم بهدوء أعمال الشغب، لكنه نفى هذه المزاعم وبرأته المحكمة العليا في الهند بسبب نقص الأدلة.

وبدلاً من سحق مسيرته السياسية، عززت أعمال الشغب مسيرته السياسية.

وقال جافريلوت إن مودي ضاعف من دعمه للقومية الهندوسية، مستفيدًا من التوترات الدينية لتحقيق مكاسب سياسية.

عانت سمعة ولاية غوجارات من أعمال الشغب، لذلك لجأ إلى الشركات الكبرى لبناء المصانع، وخلق فرص العمل، وتحفيز التنمية.

وقال جافريلوت: "لقد خلق هذا اقتصادًا سياسيًا، فقد بنى علاقات وثيقة مع الرأسماليين الذين دعموه بدورهم".

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ووصف جافريلوت أن مودي أصبح سلطويا على نحو متزايد، وعزز سلطته على الشرطة والمحاكم وتجاوز وسائل الإعلام للتواصل مباشرة مع الناخبين.

وكان "نموذج غوجارات"، كما صاغه مودي، نذيرا بما قد يفعله كرئيس للوزراء.

وقال جافريلوت: "لقد أعطى القومية الهندوسية نكهة شعبوية. لقد اخترعها مودي في ولاية غوجارات، واليوم قام بتوسيع نطاقها في جميع أنحاء البلاد".