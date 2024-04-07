بقلم: يورونيوز

انقضاء 6 أشهر من القتل والتدمير والتهجير والتجويع...حرب إسرائيل الدامية مستمرة في غزة

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بعد نصف سنة من الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، وبعد فشل الدولة العبرية في تحقيق الاهداف التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر، هاجمت الصحف العبرية صباح يوم الأحد حكومة الحرب الإسرائيلية، معتبرة أن طريقة إدارتها للحرب والأزمة لم تكن فعالة، وتسببت في تفاقم الوضع داخلياً وإقليمياً.

وكتبت صحيفة "هآرتس" العبرية في اليوم الـ 184 للحرب، مرت ستة أشهر ومنذ السابع من تشرين وضع إسرائيل يزداد سوءاً.

بدورها، اعتبرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، أنه "بعد انقضاء 6 أشهر تماماً من الحرب، فإنّ كلّ الأهداف التي أعلنتها إسرائيل فشلت في تحقيقها".

ولفتت إلى أنه "خلال كل هذه الأشهر من الحرب لم تتم إعادة الأسرى وحماس لم تُهزم".

وأضافت أنه "بعد 6 أشهر من الحرب فقدت إسرائيل كل الشرعية، وبقيت أكثر عزلة من أي وقت مضى وعرضة بشكل خطير للمقاطعة والعقوبات والإجراءات القانونية ضد كبار مسؤوليها وضباطها".

كل ذلك يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل قصفها العنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة.