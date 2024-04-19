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عاجل. اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود قنبلة

عناصر من الشرطة الفرنسية أمام القنصلية الإيرانية في باريس
عناصر من الشرطة الفرنسية أمام القنصلية الإيرانية في باريس Copyright Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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اعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس بعد بلاغ عن وجود قنبلة

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أفادت الشرطة الفرنسية باعتقال رجل في القنصلية الإيرانية في باريس الجمعة، بعد تلقي بلاغ عن وجود رجل يشتبه أنه يحمل قنبلة يدوية وسترة ناسفة.

وقالت الشرطة إنها شنت عملية خاصة بمجرد أن أبلغتها القنصلية الإيرانية في باريس حول مشاهدة شخص في الداخل "يحمل قنبلة يدوية أو يرتدي سترة ناسفة".

وفيما بعد، أعلنت الشرطة الفرنسية أنها لم تعثر على متفجرات أو مواد خطيرة بعد البحث داخل مقر القنصلية الإيرانية وفي سيارة المشتبه فيه.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الفرنسي ووسائل التواصل الاجتماعي الشرطة وهي تحاوط مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة باريس.

ويأتي الحادث في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.

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