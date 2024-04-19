هي الأضخم في العالم... بدء الاقتراع في الانتخابات العامة في الهند

بقلم: يورونيوز

بدأ الناخبون في الهند التصويت بالانتخابات العامة اليوم الجمعة،حيث يحق لأكثر من 968 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم.

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ويتنافس في الانتخابات التي ستجري على سبع مراحل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب المؤتمر الوطني الهندي، وهو حزب المعارضة الرئيسي.

وتستمر الانتخابات على مدار ستة أسابيع حتى الأول من حزيران/ يونيو، وسيتم فرز الأصوات في الرابع من حزيران/ يونيو. وتجرى المرحلة الأولى من التصويت اليوم الجمعة في 102 دائرة انتخابية من إجمالي 543 دائرة.

ويتقدم وفق استطلاعات الرأي حزب بهاراتيا جاناتا، ويتوقع أن لرئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي البالغ 73 عامًا الفوز بولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.

وتعهد حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بتمكين الشباب والنساء والمزارعين والمحرومين، واصفا إياهم بـ "الركائز الأربع القوية للهند المتقدمة"

الهند تنتخب Channi Anand/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

بينما وعد حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض الذي يقود ائتلافًا يضم أكثر من عشرة أحزاب، بتنفيذ إجراءات لمساعدة المحتاجين بغضّ النظر عن النظام الطبقي في الهند، وضمان أسعار المنتجات الزراعية.

وحكم حزب المؤتمر الذي يمثل يسار الوسط الهند لأكثر من 50 عاما لكنه هُزم في الدورتين الانتخابيتين السابقتين بقيادة راهول غاندي نجل رئيس الوزراء الراحل راجيف غاندي.

وفي يناير/كانون الثاني، افتتحت حكومة مودي معبدًا في بلدة أيوديا الشمالية لجذب الناخبين الهندوس. وتم بناء معبد رام ماندير على موقع مسجد بابري الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، والذي دمره حشد من الهندوس عام 1992.

وأثار افتتاح المعبد الذي تم تشييده جزئيًا غضب المسلمين، الذين انتقدوا أيضا قانون الجنسية الذي يسمح فقط لأفراد الأقليات غير المسلمة الذين يواجهون الاضطهاد في البلدان المجاورة بالحصول على الجنسية الهندية، ووصفوه بأنه تمييزي.

كما تعرضت حكومة مودي لانتقادات بسبب حملتها القمعية على المعارضة السياسية وحرية وسائل الإعلام بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.