اعتقالات في حرم جامعة كولومبيا خلال احتجاج طلابي مؤيد للفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

ألقت شرطة نيويورك القبض على العديد من المتظاهرين في جامعة كولومبيا الذين أقاموا مخيماً مؤيداً للفلسطينيين.

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وكان المتظاهرون الذين اعتقلوا، يوم الخميس، يطالبون الجامعة بسحب استثماراتها من الشركات التي قالوا إنها تستفيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال العديد من الطلاب المشاركين في الاحتجاج إنهم تم فصلهم أيضًا من جامعة كولومبيا وكلية بارنارد. ومن بينهم إسراء حرسي، ابنة النائبة الأمريكية إلهان عمر.

وكانت عضوة الكونغرس قد استجوبت رئيس جامعة كولومبيا في جلسة استماع، يوم الأربعاء، لمعرفة أسباب استهداف الجامعة من قبل المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

ولم تحدد الشرطة على الفور هوية الأشخاص الذين تم احتجازهم. وقال عمدة المدينة إريك آدامز إنه تم اعتقال أكثر من 108 أشخاص.