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فيديو: بلينكن يطفئ سخونة ملفي فلسطين وأوكرانيا في اجتماع قمة السبع بتناول "الآيس كريم" في كابري

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كابري الإيطالية. 2024/04/18
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كابري الإيطالية. 2024/04/18 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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ولع المسؤولين الأميركيين في تناول البوظة "الآيس الكريم" يصل إلى حد النهم

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 شوهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في عطلة نهاية الأسبوع، وهو يشتري آيس كريم يوم الخميس، بعد حضوره اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية.

وقد تصدرت الحرب الروسية على أوكرانيا جدول أعمال الاجتماع، إلى جانب التوتر المتصاعد التي أعقبت القصف الإيراني غير المسبوق لإسرائيل، والحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، والاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين للضفة الغربية المحتلة، والاشتباكات على الحدود اللبنانية بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

المصادر الإضافية • أ ب

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