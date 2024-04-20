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عاجل. الحرب على غزة في يومها الـ 197: قصف على رفح رغم التحذيرات الدولية واشتباكات مستمرة في مخيم نور شمس

ناقلات جند مدرعة إسرائيلية تتحرك بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، الأربعاء، 17 أبريل، 2024.
ناقلات جند مدرعة إسرائيلية تتحرك بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة، الأربعاء، 17 أبريل، 2024. Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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رغم التحذيرات الدولية، استهدفت الطائرات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية مدينة رفح جنوب قطاع غزة، موقعة عشرات القتلى والجرحى.

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وتعمل طواقم الدفاع المدني على انتشال الجثث من تحت الركام، بعد أن قصف الطيران الإسرائيلي شقة سكنية في حي تل السلطان، غربي المدينة التي تؤوي نحو 1.4 مليون نازح وينذر اجتياحها بتداعيات كارثية إنسانية.

هذا ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي، عملية اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم، وأرسلت صباح السبت المزيد من التعزيزات العسكرية.

وأسفرت مواجهات وقعت مع شبان فلسطينيين عن مقتل مواطنين على الأقل أحدهما طفل، وإصابة آخرين وصل أربعة منهم إلى المستشفى، حسب وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.

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