شاهد: الجيش البلجيكي يشارك في مناورات عسكرية للناتو هي الأكبر منذ الحرب الباردة

بقلم: يورونيوز

أكبر مناورة قام بها حلف شمال الأطلسي قبل اليوم أجريت في عام 1988 بمشاركة 125000 عسكري.

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شارك الجيش البلجيكي في مناورات "المدافع الصامد 24" بـ250 جنديًا بلجيكيًا، وهي أكبر تدريبات عسكرية يقيمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ الحرب الباردة، وتنفذ للفترة من22 نيسان/ يناير إلى 31 أيار /يناير.

سيشارك في هذه المناورات نحو 90 ألف جندي من 31 حليفًا بالإضافة إلى السويد، بالإضافة إلى 50 سفينة من حاملات الطائرات والمدمرات.

كما ستشارك نحو 1100 عربة قتالية بما فيها 133 دبابة وكذلك أكثر من 80 طائرة قتالية.