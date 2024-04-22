شاهد: إيران وباكستان تتعهدان بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

بقلم: يورونيوز

تعهد الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء الباكستاني بتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني خلال اجتماعهما اليوم الاثنين، في إطار سعي البلدين لتهدئة الخلاف الدبلوماسي.

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وتحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف للصحفيين بعد اجتماعهما في مكتب شريف، بعد ساعات من وصول رئيسي إلى إسلام آباد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، ناقش الزعيمان مجموعة من القضايا الثنائية وتعهدا بالتعاون لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى التأكيد بشكل مشترك على الإدانات للحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال رئيسي في تصريحاته المتلفزة إن عمليات القتل التي ترتكبها إسرائيل في غزة ترتكب بدعم من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وانتقد المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، قائلاً: "إنهم يقولون إنهم يدعمون حقوق الإنسان، لكنهم أثبتوا عدم كفاءتهم".

كما تعهد بتعزيز ما أسماه التجارة الثنائية الهزيلة "غير المقبولة"، ودعا إلى إنشاء المزيد من الأسواق الحدودية.

ويأتي اجتماعهما في إطار جهود إسلام أباد وطهران لإصلاح العلاقات التي توترت لفترة وجيزة في يناير عندما نفذت كل منهما هجمات في أراضي الدولة الأخرى، مستهدفة مسلحين متهمين بمهاجمة قوات الأمن.

ونشرت السلطات المئات من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية الإضافية لضمان الأمن خلال الزيارة في إسلام آباد.

وشهدت باكستان تصاعداً في أعمال العنف المسلحة في الأشهر الأخيرة، والتي ألقي باللوم فيها على حركة طالبان الباكستانية والمتمردين الذين يستهدفون قوات الأمن في باكستان وإيران المجاورة.

وأقامت باكستان وإيران أول سوق حدودي من نوعه في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان العام الماضي، ووعدتا بإنشاء 5 أسواق أخرى بموجب اتفاق عام 2012.

كما وقع الزعيمان ثماني اتفاقيات تعاون، بحسب مكتب شريف.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الإيراني مع نظيره الباكستاني أصيل علي زرداري الذي ساعد في إطلاق مشروع خط الأنابيب بعد سفره إلى إيران في عام 2013.

ويعتزم زيارة كراتشي، أكبر مدينة في البلاد، ولاهور، حيث سيلتقي بأول رئيسة وزراء منتخبة مؤخراً في البلاد مريم نواز شريف.