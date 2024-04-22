بصاروخ أرض – جو.. حزب الله يسقط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز هرمز 450

بقلم: يورونيوز

أعلن حزب الله مساء أمس الأحد، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية كانت في مهمة قتالية بمنطقة العيشية جنوبي البلاد.

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ولفت الحزب في بيان آخر منفصل إلى أن الطائرة المسيرة من طراز هرمز 450 متعددة الحمولة من إنتاج شركة إلبيت سيستمز لتصنيع الأسلحة ومقرها إسرائيل.

بدوره، قال الجيش في بيان صباح الإثنين: "في وقت سابق الليلة الماضية أطلق صاروخ أرض-جو نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو حلقت في سماء لبنان وأصابها لتسقط داخل الأراضي اللبنانية".

وتابع: "يتم التحقيق في الحادث"، مؤكدًا أن طائرات حربية "أغارت على الموقع الذي أطلق الصاروخ من داخله".

الطائرة المسيرة الإسرائيلية هرمس 450 Dave Kolpack/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

ويبلغ طول المسيرة هرمز 450 نحو 6 أمتار، ويصل وزنها إلى 450 كيلوغرامًا، وتستطيع حمل 150 كيلوغرامًا. وهي طائرة متعددة المهام طُورت لتنفيذ العمليات التكتيكية الطويلة المدى ضمن وحدات الاستطلاع، وجمع المعلومات الاستخبارية لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلن حزب الله استهداف نقاط انتشار جنود إسرائيليين جنوب موقع جل العلام بصواريخ بركان، ومبنى يستخدمه الجنود في مستوطنة شوميرا شمالي إسرائيل "بالأسلحة المناسبة".

وصباح اليوم أشر الحزب إلى أنه استهدف ‌‌‌بالصواريخ تجمعًا لجنود الاحتلال في محيط موقع الضهيرة.

قصف إسرائيلي على لبنان

وفي سياق متصل، لفتت الوكالة اللبنانية الرسمية للإعلام اليوم الإثنين، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق خلال ساعات الفجر الأولى نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام في القطاع الغربي من جنوبي لبنان، وأطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولًا حتى مشارف بلدات زبقين وجبال البطم.

وأمس الأحد قال الجيش الإسرائيلي، إن ضابطًا في صفوفه قتل متأثرًا بجروح أصيب بها الأسبوع الماضي في قصف من جنوب لبنان، على بلدة عرب العرامشة.

وأوضح في بيان: "توفي ضابط برتبة رائد متقاعد، متأثرًا بجروحه، التي أصيب بها خلال هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة الجليل شمال البلاد الأسبوع الماضي".