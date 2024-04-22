المحلات التجارية في الضفة الغربية المحتلة تستجيب للإضراب العام بعد اقتحام مخيم نور شمس

بقلم: يورونيوز

أُغلقت المحال التجارية في عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد 21 أبريل/نيسان، في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين.

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وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الهجوم الواسع النطاق بدأ على مخيم اللاجئين مساء الخميس، حيث تسببت الجرافات في دمار واسع النطاق، بينما كان الجنود يفتشون المنازل ويستجوبون ساكنيها. كما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي وإغلاق مدخل المخيم، حسبما ذكرت وفا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها قامت بإجلاء 14 قتيلاً، في حين أفادت التقارير بإصابة حوالي 30 شخصاً بجروح، خلال المداهمات الإسرائيلية للمخيم المكتظ بالسكان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم السبت: "حتى الآن أخلت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني 14 شهيداً، من مخيم نور شمس في طولكرم إلى المستشفى".

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور له يوم السبت إن 10 أشخاص قُتلوا واعتقل ثمانية آخرون، مضيفًا أن ثمانية جنود من الجيش الإسرائيلي أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات.

ورداً على هذا الاقتحام الإسرائيلي، نفذ الفلسطينيون من أصحاب المتجر إضرابا، حيث تم إغلاق المحال التجارية والشركات.