EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المحلات التجارية في الضفة الغربية المحتلة تستجيب للإضراب العام بعد اقتحام مخيم نور شمس

محل مغلق استجابة للاضراب في رام الله والبيرة. 2024/04/21
محل مغلق استجابة للاضراب في رام الله والبيرة. 2024/04/21 Copyright يوروفجين
Copyright يوروفجين
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أُغلقت المحال التجارية في عدة مدن في الضفة الغربية المحتلة يوم الأحد 21 أبريل/نيسان، في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين.

اعلان

وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن الهجوم الواسع النطاق بدأ على مخيم اللاجئين مساء الخميس، حيث تسببت الجرافات في دمار واسع النطاق، بينما كان الجنود يفتشون المنازل ويستجوبون ساكنيها. كما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي وإغلاق مدخل المخيم، حسبما ذكرت وفا.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها قامت بإجلاء 14 قتيلاً، في حين أفادت التقارير بإصابة حوالي 30 شخصاً بجروح، خلال المداهمات الإسرائيلية للمخيم المكتظ بالسكان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم السبت: "حتى الآن أخلت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني 14 شهيداً، من مخيم نور شمس في طولكرم إلى المستشفى".

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور له يوم السبت إن 10 أشخاص قُتلوا واعتقل ثمانية آخرون، مضيفًا أن ثمانية جنود من الجيش الإسرائيلي أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات. 

ورداً على هذا الاقتحام الإسرائيلي، نفذ الفلسطينيون من أصحاب المتجر إضرابا، حيث تم إغلاق المحال التجارية والشركات.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

عائلات فلسطينية تنعى أحباءها بعد غارتين جويتين إسرائيليتين على رفح

إسرائيل تقتل 9 فلسطينيين بينهم 6 أطفال خلال غارة جوية شنتها على رفح

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 10 فلسطنيين في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة

الضفة الغربية طوفان الأقصى مخيمات اللاجئين إضراب استعمار- احتلال فلسطين