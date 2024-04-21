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من الجولان السوري المحتل.. غالانت يتحدث عن "حرية كاملة للعمل" ضد إيران وحزب الله

غالانت في الجولان السوري المحتل. 2024/04/21
غالانت في الجولان السوري المحتل. 2024/04/21 Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي خلال جولته في الجولان السوري المحتل: "لقد شاهدت الاستعداد الممتاز لقوات الجيش الإسرائيلي هنا في القطاع الشرقي وكيف نمنع تحصن حزب الله، وكذلك القوات الإيرانية التي تحاول الوصول إلى حدود هضبة الجولان".

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إسرائيل تحتفظ "بحرية عمل كاملة" ضد إيران وحزب الله على حد تعبيره، وأشاد  باستعدادات قواته في هضبة الجولان التي قام فيها بجولة.

وكانت إيران قد أطلقت مئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، على مواقع إسرائيلية وسعت إلى إرباك الدفاعات الجوية الإسرائيلية في هجوم 13 أبريل/نيسان.

وجاء الهجوم الإيراني رداً على غارة إسرائيلية في 1 أبريل/نيسان، استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق بسوريا، مما أسفر عن مقتل جنرالين وشخصين آخرين.

المصادر الإضافية • أ ب

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