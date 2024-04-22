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فيديو: شاحنات مساعدات كويتية تصل شمال القطاع

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لقافلة المساعدات الكويتية
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لقافلة المساعدات الكويتية Copyright KWKBTS
Copyright KWKBTS
بقلم:  يورونيوز
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وصلت شاحنة مساعدات كويتية إلى شمال قطاع غزة هي الأكبر منذ فبراير/ شباط.

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وقالت منظمة الرحمة الكويتية، إن قافلة المساعدات الإنسانية وصلت إلى شمال القطاع في 19 أبريل/ نيسان، وأضافت أن الجانب الإسرائيلي سمح كذلك بدخول وفد طبي مكون من 23 طبيبًا. من جميع أنحاء العالم.

وتتضمن البعثة أدوية ومستلزمات طبية أساسية، وكذلك مواد غذائية أساسية ولحوم وزعت على المدنيين.
وتعاني مناطق شمال القطاع من دمار كبير في البنية التحتية، وتفتقد المنطقة إلى مستلزمات الحياة الأساسية حيث تفرض إسرائيل حصارًا مشددًا.

وطالبت خلال الأشهر الماضية المنظمات العالمية إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات، كما قام حلفاء تل أبيب بانتقاد الإجراءات التي تتخذها إسرائيل على المعابر والتي تعطل من خلالها دخول المساعدات.
وقامت العديد من الدول باتخاذ قرار إنزال المساعدات إلى القطاع عن طريق الطائرات، لكن هذه الخطوة لا تعتبر عملية ولا توفر الحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع كما أنها أوقعت العديد من القتلى بسبب وقوع طرود المساعدات على الناس.

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