أول شحنة من طائرات سوخوي "سو-35" الروسية ستصل إلى طهران في غضون أيام

بقلم: يورونيوز

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن أول شحنة من طائرات سوخوي "سو-35" الروسية ستصل إلى إيران بعد أيام قليلة.

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وكانت إيران قد عقدت صفقة مع روسيا لشراء هذا النوع من المقاتلات الروسية في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.

وقالت وسائل إعلام، إن الطائرات ستصل إلى قاعدة أصفهان، وهي القاعدة التي استهدفت بمسيّرات في هجوم نسب إلى إسرائيل، بعد أيام من قيام إيران بشن هجوم غير مسبوق على إسرائيل ردًا على مقتل ضابطين كبيرين في فيلق القدس باستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.

ولم تؤكد المصادر الرسمية عدد الطائرات التي سيتم تسليمها، لكن التسريبات الإعلامية قالت إن عددها 12، وهي الأحدث هذا الجيل من الطائرات.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية قد أعلنت العام الماضي عن إبرام عقود للحصول على طائرات مروحية مقاتلة من طراز "إم آي – 28 إتش" و "ياك – 130" من روسيا بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة "سو – 35".