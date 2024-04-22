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باتجاه مياهها الشرقية.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية قصيرة المدى

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال تدريبات عسكرية في كوريا الشمالية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال تدريبات عسكرية في كوريا الشمالية Copyright ���N�ʐM��/KCNA via KNS
Copyright ���N�ʐM��/KCNA via KNS
بقلم:  يورونيوز
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قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه مياهها الشرقية يوم الاثنين.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في بيان إنها رصدت عمليات الإطلاق من عاصمة كوريا الشمالية دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وأضافت هيئة الأركان أن كوريا الجنوبية عززت إمكانيتها الإستطلاعية كما تنسق مع الولايات المتحدة واليابان في حال حدوث أي تطورات.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته للمسؤولين ببذل أقصى الجهود لجمع المعلومات وضمان سلامة الطائرات والسفن، وفقًا لبيان نشره على منصة إكس.

وكانت كوريا الشمالية، قد أعلنت السبت أنها اختبرت رأسًا حربيًا لصاروخ كروز كبير وصاروخًا جديدًا مضادًا للطائرات في منطقة ساحلية غربية يوم الجمعة.

وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية بتكثيف التدريبات العسكرية الثلاثية بمشاركة اليابان، ردا على التهديدات المستمرة من كوريا الشمالية.

المصادر الإضافية • أ ب

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