EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مأساة تهز إيطاليا.. رضيع عمره سنة يلقى حتفه على يد كلبين بينما كان في حضن أسرته

كلب من سلالة البيتبول
كلب من سلالة البيتبول Copyright  Susanne from Pixabay
Copyright  Susanne from Pixabay
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تقوم السلطات في ساليرنو بالتحقيق مع مالك الكلاب، وتحاول معرفة سبب عدم مراقبة الحيوانات عندما هربت من الشرفة حيث يتم الاحتفاظ بها عادة.

اعلان

هزّت مأساة مروعة مدينة ساليرنو الإيطالية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا مصرعه إثر هجومٍ وحشي من قبل اثنين من كلاب بيتبول، تاركًا وراءه حزنًا عميقًا في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن الطفل البالغ من العمر 13 شهرًا كان بين ذراعي أحد أقاربه عندما وقع الهجوم. وفجأة، هاجمته كلاب بيتبول تعود إلى صديق للعائلة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

كما أصيب أقارب آخرون للطفل أثناء محاولتهم إنقاذه من هجوم الكلاب الشرسة.

وتقوم السلطات في ساليرنو بالتحقيق مع مالك الكلاب، وتحاول معرفة سبب عدم مراقبة الحيوانات عندما هربت من الشرفة حيث يتم الاحتفاظ بها عادة.

وقال عمدة المدينة المحلي ماريو كونتي، إن الحادث "مأساة مروعة" ويحتاج إلى "تحذير للجميع" بشأن مخاطر مثل هذه الكلاب.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

لعلاج التوتر.. مطار إسطنبول يعين 5 كلاب وظيفتها عناق وتقبيل المسافرين

"تركونا بين الحياة والموت".. تقرير يكشف تعذيب إسرائيل للأسرى الفلسطينيين بالصعق وهجمات الكلاب

"عدو غير متوقع".. مئات الكلاب الضالة تدخل إسرائيل وتهاجم جنود الدولة العبرية

إيطاليا كلاب حيوانات هجوم