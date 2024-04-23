مأساة تهز إيطاليا.. رضيع عمره سنة يلقى حتفه على يد كلبين بينما كان في حضن أسرته

بقلم: يورونيوز

تقوم السلطات في ساليرنو بالتحقيق مع مالك الكلاب، وتحاول معرفة سبب عدم مراقبة الحيوانات عندما هربت من الشرفة حيث يتم الاحتفاظ بها عادة.

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هزّت مأساة مروعة مدينة ساليرنو الإيطالية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر عامًا واحدًا مصرعه إثر هجومٍ وحشي من قبل اثنين من كلاب بيتبول، تاركًا وراءه حزنًا عميقًا في المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، أن الطفل البالغ من العمر 13 شهرًا كان بين ذراعي أحد أقاربه عندما وقع الهجوم. وفجأة، هاجمته كلاب بيتبول تعود إلى صديق للعائلة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

كما أصيب أقارب آخرون للطفل أثناء محاولتهم إنقاذه من هجوم الكلاب الشرسة.

وتقوم السلطات في ساليرنو بالتحقيق مع مالك الكلاب، وتحاول معرفة سبب عدم مراقبة الحيوانات عندما هربت من الشرفة حيث يتم الاحتفاظ بها عادة.

وقال عمدة المدينة المحلي ماريو كونتي، إن الحادث "مأساة مروعة" ويحتاج إلى "تحذير للجميع" بشأن مخاطر مثل هذه الكلاب.