كلبة ذات ستة أرجل تنعم بحياة جديدة بعد التخلي عنها

بقلم: يورونيوز

عاشت أرييل، الكلبة ذات الستة أرجل، قصة ملهمة مليئة بالتحديات والأمل.

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في أكتوبر الماضي، أصبحت كلبة صغيرة ذات ستة أرجل تدعى أرييل نجمة غير متوقعة، حيث تصدرت عناوين الصحف العالمية بعد أن عثر عليها خارج أحد متاجر السوبر ماركت في بيمبروكشاير في جنوب غرب ويلز( المملكة المتحدة).

في سن الـ11 أسبوعا فقط، كانت أرييل تعاني من تشوهات واضحة في أرجلها الخلفية، التي أدت إلى تكوينها بشكل يشبه ذيل حورية البحر.

في يناير 2024، خضعت أرييل لعملية جراحية لإزالة الأطراف الزائدة بعد أن تمكنت منظمة Greenacres Rescue من جمع آلاف الدولارات لدفع تكاليف العملية التي غيرت حياتها.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها في بداية حياتها، تمكنت الكلبة المختلفة، التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بشخصية فيلم ديزني "حورية البحر الصغيرة"، من العثور أخيرا على بيت دافئ ومحب لتبدأ حياة جديدة.

عملية تبني أرييل تمت من قبل أولي بيرد وإيما ماري ويبستر بعد أن فقدا كلبهما المحبوب "بيبن" بشكل مفاجئ.

الزوجان، اللذان يعيشان في فريشووتر ويست ويعملان في تدريب الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فن ركوب الأمواج، يصفان الفراغ الكبير الذي شعرا به في حياتهما بعد وفاة "بيبن".

تقول إيما ماري: "لقد شعرنا بالفراغ الشديد بسبب عدم وجود كلب في المنزل حقًا".

وعندها قررا التوجه إلى "Greenacres Rescue" بحثا عن كلب يتناسب مع أسلوب حياتهما النشط وحبهما للبحر، لفتت أرييل انتباههما على الفور رغم اختلافاتها الجسدية، وشعرا بعلاقة فورية معها، وفق ما نقلت "بي بي سي".

ويشير الزوجان إلى أنه كان لديهما طلبات محددة، كلب لطيف مع الأطفال، يتوافق مع الكلاب الأخرى، ويحب قضاء الوقت على الشاطئ.

وتضيف إيما ماري "لقد رأينا صورتها على الإنترنت، ووقعنا في حبها على الفور"، مؤكدة أن قصة أرييل الفريدة لم تكن عائقا بالنسبة لهما.