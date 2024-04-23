بعد سلسلة من الزلازل.. استمرار عمليات إزالة الأنقاض في تايوان

لم يتم الإبلاغ عن وفيات في الزلازل، ولكن حدثت أضرار أخرى لمبنيين متعددي الطوابق تم إخلاؤهما بالفعل بعد زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين.

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أطلقت السلطات المحلية سلسلة من الأشغال الخاصة بإعادة البناء والصيانة في المناطق المتضررة من الزلازل التي شهدتها عدة مناطق في تايوان.

ضربت مجموعة من الزلازل تايوان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وقد ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن أقوى هزة بلغت 6.1 درجات.

ولم يتم الإبلاغ عن وفيات في الزلازل، ولكن حدثت أضرار أخرى لمبنيين متعددي الطوابق تم إخلاؤهما بالفعل بعد زلزال بقوة 7.4 درجات ضرب الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من ألف آخرين. وكان مركز الزلزال على طول ساحل مقاطعة هوالين الريفية والجبلية.

وكان هذا أقوى زلزال تشهده تايوان خلال الـ 25 عامًا الماضية، وأعقبته مئات الهزات الارتدادية. وتعتبر الزلازل التي وقعت يوم الثلاثاء هي الأحدث.