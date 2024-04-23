بريطانيا تتعهد بتقديم 620 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

تعهدت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، بتقديم 620 مليون دولار إضافية من الإمدادات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى وأربعة ملايين طلقة ذخيرة، في وقت تكافح فيه أوكرانيا لصد تقدم القوات الروسية على طول خط المواجهة

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وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن رئيس الوزراء تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صباح الثلاثاء لتأكيد المساعدة و"التأكيد له على دعم المملكة المتحدة الثابت للدفاع عن أوكرانيا ضد طموحات روسيا الوحشية والتوسعية".

ومن المفترض أن يصل سوناك إلى وارسو في وقت لاحق الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ لإجراء محادثات حول المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وقبل الزيارة، قالت الحكومة البريطانية إن سوناك سيعلن عن إمدادات عسكرية بريطانية جديدة بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (620 مليون دولار، 580 مليون يورو)، بما في ذلك 400 مركبة و60 قاربًا و1600 ذخيرة و4 ملايين طلقة ذخيرة. وستشمل الشحنة صواريخ ستورم شادو البريطانية بعيدة المدى، والتي يصل مداها إلى حوالي 241 كيلومترا وأثبتت فعاليتها في ضرب الأهداف الروسية.

وشكر زيلينسكي بحسب مكتب سوناك: " رئيس الوزراء على دعم المملكة المتحدة المستمر، قائلاً إن المساعدة العسكرية الجديدة ستحدث فرقًا ماديًا للأوكرانيين العاديين الذين يقاتلون على خط المواجهة للدفاع عن بلادهم".

ويأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من موافقة مجلس النواب الأمريكي على مساعدات بقيمة 61 مليار دولار لأوكرانيا، في الوقت الذي يتسابق فيه المشرعون الأمريكيون لتقديم جولة جديدة من الدعم الأمريكي للحليف الذي مزقته الحرب.

ولم يوضح مكتب سوناك ما إذا كانت المساعدات سيتم تسليمها بشكل فوري.