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"ستساهم في موت المزيد من الأوكرانيين".. الكرملين ينتقد حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لن تغير الكثير في ساحة المعركة، حيث تعمل القوات الروسية "على تحسين مواقعها".

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وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "الأموال التي خصصت لأوكرانيا، والأسلحة التي تم تزويد كييف بها، لن تقود هذه الأموال إلى تغييرات آلية".

وقال بيسكوف: "سيموت المزيد من الأوكرانيين. وستتكبد أوكرانيا خسائر أكبر".

ووصف بيسكوف مشروع القانون الأمريكي بشأن الاستيلاء على الأصول الروسية بأنه "تدمير جميع أسس النظام الاقتصادي".

وتعليقا على تصريحات الرئيس البولندي أندريه دودا بشأن استعداد وارسو لاستضافة أسلحة نووية أمريكية، قال بيسكوف إنه في حال تنفيذ مثل هذه الخطط، فإن الجيش الروسي "سيتخذ جميع الخطوات الانتقامية اللازمة لضمان أمننا".

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