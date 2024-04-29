شماتة بحلفاء كييف؟ روسيا تقيم معرضًا لمعدات عسكرية غربية استحوذت عليها في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

أظهر الفيديو العديد من المركبات العسكرية التي يتم نقلها بواسطة شاحنات، ورفعها في الهواء بواسطة الرافعات لوضعها في مواقعها المخصصة لعرضها في حديقة النصر على تل بوكلونايا بموسكو.

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بث التلفزيون الرسمي الروسي صورا وفيديوهات تمثل الاستعدادات الخاصة بمعرض المعدات الغربية، التي تم الاستيلاء عليها من قبل الجنود الروس في أوكرانيا.

ومن المتوقع افتتاح المعرض في العاصمة موسكو في الفاتح من مايو-أيار وهو يعرض 30 مركبة مدرعة قدمتها الدول الحليفة لأوكرانيا ومن بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والسويد وأستراليا وجنوب إفريقيا.

وأظهر الفيديو العديد من المركبات العسكرية، التي يتم نقلها بواسطة شاحنات، ورفعها في الهواء بواسطة الرافعات لوضعها في مواقعها المخصصة لعرضها في حديقة النصر على تل بوكلونايا بموسكو.

إحدى زئرات المعرض قالت: "كل يوم يجددونه، ويضعون شيئًا جديدًا ... فنأتي لرؤيته"، وقال زائر آخر: "أردت أن أرى آليات الناتو، وما هو حجمها".

وقال أحد الفنيين العسكريين الذي كان يُعاين الآليات العسكرية: "هذا هيكل أساسي لمجنزرة، وينتمي إلى عائلة دبابات أبرامز إم 1-أيه -1".