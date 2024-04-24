استعدادات عسكرية لاجتياح رفح ومجلس الشيوخ الأميركي يصادق على مساعدات أمنية كبيرة لإسرائيل

بقلم: يورونيوز

تل أبيب تعرب عن شكرها لمجلس الشيوخ بعد تصديقه على مساعدات أمنية بقيمة 26 مليار دولار

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تدخل الحرب على غزة يومها الأول بعد المئتين وسط حشودات عسكرية إسرائيلية كبيرة في جنوبي القطاع استعدادا لشن حملة عسكرية واسعة على مدينة رفح عند الحدود المصرية، مصادر عسكرية إسرائيلية ذكرت ان اجتياح رفح يستغرق نحو شهر ونصف، وفي سياق متصل صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مساعدات أمنية ضخمة لتل أبيب بقيمة 26 مليار دولار.

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