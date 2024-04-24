بقلم: Euronews

في ربيع العام 2022، أعلن الديوان الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل إلى المستشفى نفسه لإجراء فحوصات طبية.

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أشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" عبر برقية إلى بيان صادر عن الديوان الملكي يوم الأربعاء الموافق للـ 24 أبريل-نيسان، أكد دخول الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة جدة من أجل إجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات، ويبلغ الملك سلمان من العمر 89 عاما، وهو من مواليد الـ 31 ديسمبر-كانون الأول من العام 1935.

وفي ربيع العام 2022، أعلن الديوان الملكي أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دخل إلى المستشفى نفسه لإجراء فحوصات طبية.