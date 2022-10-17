شاهد: العاهل السعودي الملك سلمان يفتتح جلسة مجلس الشورى وسط توتر مع واشنطن

افتتح الأحد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن بعد الجلسة السنوية لمجلس الشورى في العاصمة الرياض بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي افتتاح جلسة مجلس الشورى في الوقت الذي ترفض فيه المملكة الاتهامات الأمريكية بالانحياز إلى روسيا وسط حرب أوكرانيا. وقررت السعودية تخفيض إنتاج النفط الذي دفع بأسعار النفط الخام للارتفاع.

وكتب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، على تويتر في وقت متأخر الأحد "نحن مندهشون من الاتهامات بأن المملكة تقف إلى جانب روسيا في حربها مع أوكرانيا".

وأثارت منظمة أوبك + بقيادة السعودية والتي تضم روسيا غضب واشنطن بقرارها خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر- تشرين الثاني القادم، مما زاد من الضغط على أسعار الخام المرتفعة.

وأصر العاهل السعودي، في الخطاب الذي ألقاه، على أن بلاده "تعمل جاهدة، في إطار استراتيجيتها للطاقة، لدعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية".

ودافعت الإمارات المتحدة والبحرين، اللتان تعتبران حليفتين للولايات المتحدة، عن قرار المنظمة باعتباره خطوة "فنية".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي الأسبوع الماضي إن الرياض تعلم أن الخفض "سيزيد الإيرادات الروسية ويقلل من فعالية العقوبات" على موسكو.

وتعهدت الولايات المتحدة بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة الغنية بالنفط منذ قرار خفض الإنتاج، الذي اعتبر صفعة دبلوماسية للرئيس جو بايدن من خلال رفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين قبل أسابيع من انتخابات الكونغرس.