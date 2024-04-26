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بحضور كيم جونغ أون.. احتفالات بيوم الجيش في كوريا الشمالية على وقع إطلاق الصواريخ

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحتفل بيوم الجيش
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يحتفل بيوم الجيش Copyright ���N�ʐM��/KCNA via KNS
Copyright ���N�ʐM��/KCNA via KNS
بقلم:  يورونيوز
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حضر الزعيم الكوري الشمالي تجربة مدفعية جديدة الخميس حيث ظهر في نقطة مراقبة خلال إطلاق الصاروخ بعد يوم من الحدث.

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نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية صورًا ثابتة للزعيم كيم جونغ أون أثناء الاحتفال الخاص بيوم الجيش، الذي يعتبر ذكرى عسكرية في الدولة الاشتراكية.

وحضرالزعيم الكوري الشمالي تجربة مدفعية جديدة الخميس حيث ظهر في نقطة مراقبة خلال إطلاق الصاروخ بعد يوم من الحدث. وغالبًا ما تنشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية الأخبار في اليوم التالي لحدوثها.

وحسب وكالة الأنباء، فالسلاح عبارة عن "قاذفة صواريخ متعددة تم إنتاجها في مؤسسة صناعية دفاعية وطنية أنشئت حديثا". 

وحاولت كوريا الشمالية تسليط الضوء على تطوير أسلحتها في الأشهر الأخيرة، وانتقدت بشدة التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ولا تشارك كوريا الشمالية عادة في مناورات عسكرية مع دول أخرى، لكن من غير المعروف ما إذا كان ذلك بمحض اختيارها أم لأنه لم تتم دعوتها.

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية إلى أنه في يوم الذكرى السنوية للجيش، زار كيم جامعة عسكرية تحمل اسم جده كيم إيل سونغ. وهذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها كيم إلى جامعة عسكرية خلال شهر واحد.

وتحتفل كوريا الشمالية الآن بيومين في التقويم، باعتبارهما ذكرى عسكرية، وهما الـ 8 فبراير-شباط والـ 25 أبريل-نيسان.

ويهدف تاريخ أبريل إلى إحياء ما يسميه التاريخ الرسمي لبيونغ يانغ بداية جيش ثوري نظمه كيم إيل سونغ البالغ من العمر 20 عامًا آنذاك، لمحاربة قوات الاحتلال اليابانية في عام 1932.

وقد تمّ إرجاع تاريخ فبراير باعتباره ذكرى سنوية رئيسية في السنوات الأخيرة، بمناسبة بداية القوات العسكرية الرسمية لكوريا الشمالية في عام 1948، خلال فترة سيطرة الاتحاد السوفيتي.

المصادر الإضافية • أ ب

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