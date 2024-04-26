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بدء الجولة الثانية من الانتخابات الهندية وتوقعات بفوز حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة بالتوقيت المحلي Copyright Deepak Sharma/AP
Copyright Deepak Sharma/AP
بقلم:  يورونيوز
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بدأت الجولة الثانية من الانتخابات الوطنية الهندية والتي يشارك فيها الملايين من الناخبين، ويسعى فيها رئيس الوزراء الحالي ناريندار مودي إلى الفوز بولاية جديدة.

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واصطف المواطنون أمام مراكز الاقتراع مع بدء التصويت في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي. وكان من المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة مع تقدم اليوم.

وستكون نتيجة تصويت الجمعة حاسمة بالنسبة لحزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي يتزعمه مودي، حيث سيتم التنافس على 88 دائرة انتخابية في 13 ولاية، بما في ذلك بعض معاقل الحزب في ولايات مثل راجستان ومادهيا براديش وأوتار براديش وماهاراشترا.

وتتوقع معظم استطلاعات الرأي فوز مودي وحزب بهاراتيا جاناتا، الذي يواجه تحالف معارضة واسع بقيادة المؤتمر الوطني الهندي وأحزاب إقليمية قوية

المصادر الإضافية • أ ب

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