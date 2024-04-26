إسرائيل تغتال قياديًا في الجماعة الإسلامية وحزب الله ينشر صور الهجوم على القافلة الإسرائيلية

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه للحظة استهداف سيارة مصعب خلف، القيادي في الجماعة الإسلامية اللبنانية المتحالفة مع حزب الله والتي تنشط على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

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زعم الجيش الإسرائيلي أن مصعب خلف كان وراء الهجمات على القوات الإسرائيلية في مزارع شبعا.

ونعت الجماعة الاسلامية في بيان، "شهيديها مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف" وهما من بلدة ببنين العكارية، وينتميان إلى الجناح العسكري "قوات الفجر"، التابع للجماعة الإسلامية.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الهجوم وقع على طريق قرب قرية ميدون الشرقية.

ومنذ أن بدأت الجولة الأخيرة من القتال قبل ما يقرب من سبعة أشهر، قُتل ستة من أعضاء الجماعة الإسلامية.

وأدت غارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي على قرية حدودية إلى مقتل سبعة أعضاء في الذراع الطبية للجماعة الإسلامية.

من جانبه نشر حزب الله مقطع فيديو لهجوم على قافلة عسكرية إسرائيلية أسفر عن مقتل شخص.

وأطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مدفعية على قافلة عسكرية في المنطقة المتنازع عليها على الحدود.

وقال حزب الله إن مقاتليه نصبوا كمينا للقافلة قبل وقت قصير من منتصف ليل الخميس، ودمروا مركبتين.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي على طول الحدود منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو سبعة أشهر.