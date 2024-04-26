EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader
مباشر
EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
آخر الأخبار

Trending

Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

فيديوهات
عرض المزيد

تغطية خاصة

Newsletterرسالة إخباريةEventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

إسرائيل تغتال قياديًا في الجماعة الإسلامية وحزب الله ينشر صور الهجوم على القافلة الإسرائيلية

تشييع مريم كشكش، وابنة أختها سارة كشكش البالغة من العمر 10 سنوات قتلتا في غارة إسرائيلية، قرية حنين بجنوب لبنان، الخميس 25 أبريل 2024.
تشييع مريم كشكش، وابنة أختها سارة كشكش البالغة من العمر 10 سنوات قتلتا في غارة إسرائيلية، قرية حنين بجنوب لبنان، الخميس 25 أبريل 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه للحظة استهداف سيارة مصعب خلف، القيادي في الجماعة الإسلامية اللبنانية المتحالفة مع حزب الله والتي تنشط على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

اعلان

زعم الجيش الإسرائيلي أن مصعب خلف كان وراء الهجمات على القوات الإسرائيلية في مزارع شبعا.

ونعت الجماعة الاسلامية في بيان، "شهيديها مصعب سعيد خلف وبلال محمد خلف" وهما من بلدة ببنين العكارية، وينتميان إلى الجناح العسكري "قوات الفجر"، التابع للجماعة الإسلامية.
وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إن الهجوم وقع على طريق قرب قرية ميدون الشرقية.

ومنذ أن بدأت الجولة الأخيرة من القتال قبل ما يقرب من سبعة أشهر، قُتل ستة من أعضاء الجماعة الإسلامية.

وأدت غارة جوية إسرائيلية الشهر الماضي على قرية حدودية إلى مقتل سبعة أعضاء في الذراع الطبية للجماعة الإسلامية.

من جانبه نشر حزب الله مقطع فيديو لهجوم على قافلة عسكرية إسرائيلية أسفر عن مقتل شخص.

وأطلق حزب الله صواريخ مضادة للدبابات وقذائف مدفعية على قافلة عسكرية في المنطقة المتنازع عليها على الحدود.

وقال حزب الله إن مقاتليه نصبوا كمينا للقافلة قبل وقت قصير من منتصف ليل الخميس، ودمروا مركبتين.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي على طول الحدود منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو سبعة أشهر.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الأقلية المسلمة تنتقد ازدواج معايير الشرطة الأسترالية في معالجتها حادثي الطعن في سيدني

إصابة بن غفير في حادث سير بعد اجتيازه الإشارة الحمراء في الرملة

في مؤشر على اجتياح وشيك.. إسرائيل تحشد دباباتها ومدرعاتها على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة

الشرق الأوسط إسرائيل لبنان حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني