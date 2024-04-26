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مسؤول أوروبي يحذر من موجة هجرة جديدة نحو أوروبا ويصف لبنان "ببرميل بارود"

غارة إسرائيلية تدمر منزلًا في قرية حنين جنوب لبنان
غارة إسرائيلية تدمر منزلًا في قرية حنين جنوب لبنان Copyright Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعرب الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين يوم الجمعة، عن مخاوفه من "نزوح جماعي" آخر للاجئين نحو أوروبا بسبب الحرب في غزة والاشتباك بين إسرائيل وحزب الله.

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قال يان إيغلاند إن لبنان رحب على مدى عقود باللاجئين من الأراضي الفلسطينية وسوريا التي مزقتها الحرب، لكن الدولة الصغيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ​​لم تعد قادرة على التعامل مع هذا العبء، خاصة مع خفض المساعدات.

وفي مقابلة مع قناة سكاي البريطانية، تحدث إيغلاند أيضًا عن زيارته لجنوب لبنان، حيث قال إن السكان المدنيين "يتحملون وطأة" الصراع المستمر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وأضاف إيغلاند قائلا: "لبنان عبارة عن برميل بارود، وذلك أيضًا بسبب قطع المساعدات في الوقت الحالي، وقطع حصص الغذاء، وقطع المساعدات النقدية، وتعطل النظام الصحي".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي على طول الحدود منذ بدء الحرب في غزة قبل نحو سبعة أشهر.

المصادر الإضافية • أ ب

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